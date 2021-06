Tàu 8021 ‘củng cố quan hệ đối tác giữa cảnh sát biển Việt Nam và Mỹ’

Theo The News Tribune (trụ sở tại Tacoma, bang Washington, Mỹ), tàu CSB 8021 (nguyên là tàu tuần tra John Midgett của Tuần duyên Mỹ) đã rời Puget Sound (Seattle, bang Washington) hôm 1.6 về Việt Nam, gia nhập lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Sĩ quan, thủy thủ tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam chào tạm biệt Seattle, khởi hành về nước ngày 1.6.2021 FB Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Bàn giao chậm 9 tháng vì Covid-19

Theo báo này, lẽ ra tàu CSB 8021 đã bàn giao cho Việt Nam vào ngày 14.8.2020, tuy nhiên đại dịch Covid-19 đã gây cản trở tiến trình này.

Tàu tuần tra John Midgett là chiếc cuối cùng trong loạt 12 tàu tuần tra lớp Hamilton đóng vào cuối những năm 1960. Tàu phục vụ tại căn cứ ở tuần duyên Mỹ ở Seattle từ năm 1991, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật trên biển. Tàu được loại biên vào tháng 3.2020 sau hơn 48 năm phục vụ Tuần duyên Mỹ.

Sau 1 năm tân trang sửa chữa tại xưởng tàu Lake Union, một kíp gồm 46 thủy thủ từ Việt Nam đã đến căn cứ tuần duyên Mỹ ở Seattle vào tháng 2.2021 để tham gia khóa huấn luyện điều hành tàu cùng với các nhân viên Tuần duyên Mỹ.

Tàu CSB 8021 rời cảng tuần duyên Mỹ ở Seattle ngày 1.6.2021 FB Đại sứ quán Mỹ tại VN

“Việc chuyển giao con tàu này củng cố quan hệ đối tác giữa lực lượng Cảnh sát biển Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam, tăng khả năng tương tác của các lực lượng và cuối cùng là gia tăng việc chấp pháp hàng hải trong một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) tự do và rộng mở”, trung úy Scott Carr, phát ngôn viên Lực lượng Tuần duyên Mỹ phát biểu, theo The News Tribune.

Tàu tuần tra đại diện cho sự chuyển giao quốc phòng quan trọng nhất

Cùng ngày 2.6, website Bộ Ngoại giao Mỹ đăng thông tin về quan hệ hợp tác an ninh với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tài khóa từ năm 2017 đến 2021, Việt Nam đã nhận 60 triệu USD từ việc hỗ trợ an ninh song phương do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài (FMF), và hơn 20 triệu USD qua chương trình Sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á (SAMSI) cũng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Việt Nam cũng nhận được thêm 81,5 triệu USD từ chương trình FMF trong tài khóa 2018 để hỗ trợ Chiến lược Indo-Pacific.

Tàu CSB 8021 đi ngang qua cảng Port Angeles, bang Washington trước khi ra Thái Bình Dương, ngày 1.6.2021 Twitter Cline Northwest

Chương trình FMF chủ yếu hỗ trợ Việt Nam nâng cao khả năng về an ninh biển, qua đó chuyển giao, tân trang và bảo trì liên tục 2 tàu tuần tra cũ của Tuần duyên Mỹ cho Việt Nam thông qua chương trình Bán vũ khí dư thừa (EDA); và cung cấp các xuồng tuần tra cao tốc lớp Metal Shark (24 chiếc). Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các tàu tuần tra đại diện cho sự chuyển giao quốc phòng quan trọng nhất giữa Mỹ và Việt Nam.

Chương trình SAMSI nhằm nâng cao năng lực trinh sát biển, và Việt Nam đã mua các máy bay trinh sát không người lái loại Scan Eagle từ chương trình này.

Tàu CSB 8021 đi ngang qua khu vực cảng Port Angeles, tiến ra Thái Bình Dương twitter Cline Northwest

Ghé Honolulu, nơi từng tiếp nhận chiếc CSB 8020

Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng ngày cũng đăng hình ảnh tàu CSB 8021 rời Seattle về Việt Nam và viết rằng thủy thủ đoàn thuộc Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đưa con tàu về tới cảng mới của mình tại Vùng CSB 3 trong mùa hè này.

Việc chuyển giao con tàu này cho Việt Nam đã nêu thêm một ví dụ điển hình cho mối quan hệ đối tác an ninh khu vực ngày càng được tăng cường giữa Việt Nam và Mỹ, theo Facebook của Đại sứ quán.

Tàu CSB 8020 khi còn ở Hawaii, tháng 11.2017 FB DANIEL KRITENBRINK, CỰU ĐẠI SỨ MỸ TẠI VN

Theo dự kiến, tàu CSB 8021 sẽ ghé qua Honolulu, bang Hawaii của Mỹ trên hải trình vượt Thái Bình Dương về Việt Nam.

Hồi năm 2017, chiếc tàu tuần tra thứ nhất mà Mỹ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam là chiếc CSB 8020 (nguyên là chiếc Morgenthau), được bàn giao tại Honolulu vào tháng 5, và khởi hành về nước vào cuối tháng 11. Trên đường về, tàu đã ghé qua Guam và cảng Manila, Philippines trước khi về đến Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 16.12.2017.