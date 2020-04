Tàu bệnh viện Mỹ không nhận bệnh nhân Covid-19

Tàu bệnh viện USNS Comfort cập cảng ở New York hôm 30.3, với 1.200 nhân viên, nhưng cho đến ngày 2.4 chỉ tiếp nhận có 20 bệnh nhân, trong lúc thành phố phải điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân nhiễm Covid-19, theo tờ The New York Times.

Tàu USNS Comfort chỉ nhận bệnh nhân không gặp 49 tình trạng y khoa, trong đó có bệnh Covid-19, khiến các bệnh viện ở New York phải xử lý số lượng lớn bệnh nhân Covid-19

Với tình trạng nhiều người tại New York phải ở nhà theo lệnh để phòng dịch, không có nhiều người mắc bệnh khác ngoài Covid-19 và cũng không có nhiều người bị thương do tai nạn giao thông, bị bắn hoặc tai nạn tại công trường, theo The New York Times.

“Thật buồn cười. Nếu bạn không định hỗ trợ chúng tôi với những người chúng tôi cần giúp, vậy bạn đến để làm gì?”, ông Michael Dowling, người đứng đầu Northwell Health (hệ thống bệnh viện lớn nhất ở New York), nói với The New York Times.

Trước khi được đưa lên USNS Comfort, các bệnh nhân được yêu cầu đưa đến một bệnh viện để tiến hành các xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm Covid-19.

Trong khi đó, các bệnh viện ở New York đang phải tận dụng không gian có sẵn và bị quá tải do số bệnh nhân Covid-19 ngày càng tăng. Tính đến nay, số ca nhiễm ở thành phố New York tăng lên hơn 51.800, trong đó có 1.562 ca tử vong.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 2.4 cho hay không có thông tin tàu USNS Comfort nhận bệnh nhân Covid-19. Ông Patrick Amersbach, chỉ huy nhóm nhân viên y tế trên tàu USNS Comfort, nói rằng tàu có thể được tổ chức lại để nhận bệnh nhân Covid-19 nếu được lệnh.