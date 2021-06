Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8021 rời Hawaii về nước

Dự kiến sau khi rời Hawaii, tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam sẽ ghé qua Guam, tương tự hành trình của tàu CSB 8020 hồi cuối năm 2017 khi từ Hawaii về nước.

Tàu CSB 8021 (nguyên là chiếc John Midgett của Tuần duyên Mỹ) rời Seattle (bang Washington, Mỹ) ngày 1.6, ghé Honolulu (Hawaii) ngày 8.6 trên hành trình về Việt Nam.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ thăm tàu CSB 8021 ngày 9.6.2021 Hải quân Mỹ

Vào ngày 9.6, nữ chuẩn tướng Jennifer Short và chuẩn tướng Alan Litster thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) đã tới thăm tàu CSB 8021 và gặp gỡ chỉ huy tàu Đặng Lê Sơn, đồng thời chào đón thủy thủ đoàn, theo trang tin DVIDS của quân đội Mỹ.

Cả hai tàu CSB 8020 và 8021 đều nguyên là tàu tuần tra lớp Hamilton (lượng choán nước 3.250 tấn, dài 115 m, tầm hoạt động 22.530 km) đã loại biên của Tuần duyên Mỹ, được Chính phủ Mỹ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam thông qua chương trình bán vũ khí dư thừa (EDA).

Tàu CSB 8021 trong thời gian tại Sand Island, Honolulu (Hawaii) FB thủy thủ tàu John Midgett

Chiếc đầu tiên là tàu CSB 8020 (nguyên là chiếc Morgenthau) được Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận ngày 25.5.2017, rời Hawaii ngày 21.11.2017 và đến Guam ngày 1.12.2017. Sau đó tàu ghé thăm cảng Manila (Philippines) ngày 9.12 và cập cảng Vũng Tàu ngày 16.12.2017, chính thức biên chế cho Vùng Cảnh sát biển 3.

Thủy thủ tàu CSB 8021 bổ sung nhu yếu phẩm cho tàu, ngày 11.6.2021 FB thủy thủ tàu John Midgett

Theo thông tin từ website Bộ Ngoại giao Mỹ, trong tài khóa 2017 - 2021, Việt Nam đã nhận 60 triệu USD từ việc hỗ trợ an ninh song phương do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài (FMF), và hơn 20 triệu USD qua chương trình Sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á (SAMSI) cũng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Việt Nam cũng nhận được thêm 81,5 triệu USD từ chương trình FMF trong tài khóa 2018 để hỗ trợ Chiến lược Indo-Pacific.

FMF chủ yếu hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực về an ninh biển, qua đó chuyển giao, tân trang và bảo trì liên tục 2 tàu tuần tra cũ của Tuần duyên Mỹ cho Việt Nam thông qua chương trình Bán vũ khí dư thừa (EDA); và cung cấp các xuồng tuần tra cao tốc lớp Metal Shark (24 chiếc).

Đây là một trong 2 tàu tuần tra lớp Hamilton đã loại biên của Tuần duyên Mỹ, được Chính phủ Mỹ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam thông qua chương trình bán vũ khí dư thừa (EDA) FB thủy thủ tàu John Midgett

Các tàu tuần tra là đại diện cho sự chuyển giao quốc phòng quan trọng nhất giữa Mỹ và Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

