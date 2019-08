Tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông

Reuters dẫn lời phát ngôn viên hạm đội 7 của hải quân Mỹ, trung tá Reann Mommsen cho biết chiến hạm USS Wayne E. Meyer thực thi chiến dịch tự do hàng hải ( FONOP ) tại Biển Đông

Phát ngôn viên Mommsen nhấn mạnh chiến dịch này được triển khai nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền vô lý và duy trì quyền tự do đi lại theo như luật quốc tế công nhận tại Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo ngày 22.8 khẳng định Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích và quyền lợi hợp pháp của mình bằng các biện pháp hòa bình, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời không phủ nhận khả năng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế về những hành vi ngang ngược trên Biển Đông.

Người phát ngôn cũng đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp vào việc duy trì trật tự, hòa bình và ổn định trong khu vực; an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không; tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển 1982.