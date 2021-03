Tàu khổng lồ mắc cạn ở kênh đào Suez đã nhúc nhích, 321 tàu vẫn chờ

Hôm 27.3, Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tàu Ever Given gặp sự cố trên. Giới chức SCA cho hay các nhân viên đang nỗ lực làm cho tàu nổi trở lại bằng cách nạo vét cát lúc thủy triều xuống và kéo tàu lúc thủy triều lên. Tính đến ngày 26.3, các tàu đã nạo vét khoảng 20.000 tấn cát xung quanh mũi tàu Ever Given, theo Reuters.

Lãnh đạo SCA Osama Rabie cho hay sau 3 ngày làm việc đã có kết quả tích cực là tàu nhích được 0,4 độ về phía nam. Ông Rabie cho biết thêm ông muốn tiếp tục công việc này, nhưng không nói rõ khi nào công việc sẽ được hoàn tất. Dự kiến, nỗ lực kéo tàu Ever Given sẽ bắt đầu lại trong hôm nay 28.3.

Cũng theo ông Rabie, nếu cách giải quyết hiện nay vẫn không làm cho tàu nổi lên, giới chức có thể xem xét tháo dỡ một số trong tổng số 18.300 container trên Ever Given để giảm trọng lượng của tàu, theo Đài NHK.

[VIDEO] Ảnh vệ tinh cho thấy gì về con tàu container mắc kẹt ở kênh Suez?

Ông Rabie lưu ý gió to không phải là yếu tố chính khiến tàu bị mắc cạn và không loại trừ khả năng vụ việc là do lỗi kỹ thuật hoặc do con người gây ra. Ông cho rằng cuộc điều tra sâu sẽ cho biết nguyên nhân.

Trước đó, SCA thông báo tàu Ever Given (dài 400 m) từ Malaysia đi Hà Lan gặp sự cố vào ngày 23.3, sau khi bị mất lái giữa lúc có gió giật và bão cát, khiến lưu thông cả hai chiều bị chặn trên tuyến kênh nối Địa Trung Hải với Hồng Hải và là tuyến hàng hải quan trọng kết nối Âu-Á, theo SCA.