Tàu khổng lồ ‘vẽ' hình nhạy cảm trước khi mắc cạn chặn ngang kênh đào Suez

Con tàu Ever Given (dài 400 m) từ Malaysia đi Hà Lan gặp sự cố vào ngày 23.3, sau khi bị mất lái do gió giật và bão cát, khiến lưu thông cả hai chiều bị chặn trên tuyến kênh nối Địa Trung Hải với Hồng Hải và là tuyến hàng hải quan trọng kết nối Âu-Á, theo Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA).

Dữ liệu theo dõi hoạt động của các tàu từ chuyên trang Vesselfinder.com cho thấy trước khi gặp sự cố ở kênh đào Suez , tàu Ever Given đã có đường đi trông rất giống một dương vật khổng lồ. Phát ngôn viên Mihail Mitev của Vesselfinder.com khẳng định với trang VICE World News dữ liệu này là chính xác.

[VIDEO] 8 tàu kéo nỗ lực giải cứu tàu container "cá voi mắc cạn" ở kênh Suez

Các chuyên gia cho rằng nếu tuyến kênh vẫn chưa thông trong vòng 1 - 2 ngày tới, một số công ty có thể buộc phải cho tàu đi vòng qua mũi phía nam của châu Phi, kéo dài thời gian hải hành thêm khoảng 1 tuần. Dự báo chủ tàu là Công ty Shoei Kisen KK (Nhật Bản) có thể bị SCA buộc phải trả số tiền thất thu , cũng như các tàu bị ảnh hưởng đòi bồi thường.

Công ty Shoei Kisen KK ngày 25.3 đã ra tuyên bố xin lỗi về sự cố liên quan tàu Ever Given và khẳng định cho đến nay không có xảy ra tràn dầu từ sự cố, theo hãng tin Sputnik.