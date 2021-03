Hãng bảo hiểm, chủ tàu gây tắc kênh Suez có thể phải bồi thường hàng triệu USD

Cơ quan quản lý kênh đào Suez SCA cho biết tàu Ever Given dài 400 m, nặng 224.000 tấn đã mắc cạn hồi sáng 23.3 sau khi mất khả năng điều khiển bánh lái vì gió lớn và một cơn bão cát, đe dọa sẽ gây gián đoạn đường vận tải thủy quan trọng nhất thế giới trong nhiều ngày.

Shoei Kisen KK, công ty Nhật Bản sở hữu tàu Ever Given, và các công ty bảo hiểm sẽ phải đối mặt với yêu cầu bồi thường doanh thu cho SCA lẫn cho các tàu khác đang bị gián đoạn hành trình bởi sự cố này.

Hiện Shoei Kisen vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Mức bồi thường thiệt hại về thân tàu và máy móc của các tàu container có kích thước tương tự tàu Ever Given thường rơi vào mức 100-140 triệu USD. 2 nguồn tin cho biết Ever Given được đăng ký bảo hiểm ở Nhật Bản. Chi phí trục vớt cũng do công ty bảo hiểm thân tàu và máy móc lo liệu.