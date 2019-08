Tàu sân bay mới của Trung Quốc chở được 36 máy bay tiêm kích

Theo South China Morning Post ngày 16.8, tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc sẽ có thể chở theo 36 tiêm kích sau khi được đưa vào biên chế, nhiều hơn 12 chiếc so với tàu Liêu Ninh

Thông tin trên được đưa ra bởi chủ tịch Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) Hồ Vấn Minh phụ trách dự án đóng tàu Type 001A trong phỏng vấn với Đài CCTV.

“Hai tàu sân bay nhìn giống nhau nhưng lại khác nhau liên quan đến việc thiết kế, nghiên cứu và phát triển ”, ông Hồ cho biết.

Tàu sân bay mới dài 315 m với lượng choán nước 70.000 tấn, trong khi tàu Liêu Ninh dài 304,5 m và có lượng choán nước 58.600 tấn. Bên cạnh đó, tàu có hệ thống radar kỹ thuật số Type 346 và nơi chứa thêm 12 chiếc J-15.

Tuy nhiên, tốc độ tối đa của tàu Type 001A là 31 knot (57 km/giờ) so với 32 knot của tàu Liêu Ninh.

Hôm 7.8, Type 001A tiến hành thử nghiệm trên biển, chỉ 2 ngày sau chuyến thử nghiệm trước khiến giới quan sát nhận định có thể nó đang gặp trục trặc kỹ thuật cần kiểm tra ngay.

Lần thử nghiệm mới nhất của tàu sân bay 65.000 tấn Type 001A được gián tiếp xác nhận thông qua khu vực cấm trên biển được Cơ quan An toàn hàng hải Liêu Ninh thông báo hôm 5.8. Tàu bè được cảnh báo không vào khu vực 3.400 km2 phía bắc Hoàng Hải vì lý do an toàn.

[VIDEO] Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay cỡ lớn đầu tiên Vùng cấm biển gần cảng Đại Liên nơi con tàu được đóng hầu như cũng là khu vực cấm trong chuyến thử nghiệm con tàu vào tuần trước. Một nguồn tin quân sự cho biết khu vực này được chọn nhằm tăng tốc các chiến dịch và hỗ trợ khẩn cấp.

Dù lần thử nghiệm lần trước chưa được công bố chính thức, tàu Type 001A được nhìn thấy đã quay về cảng Đại Liên vào ngày 4.8.

Trung Quốc hiện có tàu sân bay Liêu Ninh cải tạo từ tàu lớp Kuznetsov mua của Ukraine vào năm 1998 và đưa vào biên chế năm 2012. Type 001A được chế tạo dựa trên mẫu này và Bắc Kinh còn đang đóng thêm ít nhất 1 tàu sân bay khác.