Thảm cảnh người vô gia cư giữa đại dịch Covid-19

Covid-19 đang tạo ra một cơn địa chấn, ảnh hưởng trực tiếp đến từng con người ở mỗi quốc gia. Kẻ thù chung vô hình này buộc thế giới phải “khép cửa”. Mọi người được khuyên ở yên trong nhà để ngăn đà lây lan của dịch, nhưng những người vô gia cư không có nơi nào để tránh dịch.

Cùng quan điểm trên, bà Ruthy Owen, Phó giám đốc Hiệp hội Các tổ chức quốc gia làm việc với người vô gia cư (FEANSTA - tổ chức được Ủy ban Châu Âu tài trợ), cho rằng cần tập trung xét nghiệm cho người vô gia cư vì họ là nhóm yếu thế, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, có nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong cao hơn. “Phần lớn những cơ sở cho người vô gia cư lánh nạn sẽ trở nên nguy hiểm nếu chúng ta không thể cách ly người nhiễm với người chưa nhiễm”, tờ The Guardian dẫn lời bà Owen nói.

Trong khi đó, Wohnungslosenhilfe, một tổ chức giúp đỡ người vô gia cư tại Đức, đã cảnh báo Covid-19 nếu bùng phát trong cộng đồng người vô gia cư sẽ có thể dẫn đến thảm họa. DW dẫn số liệu chính phủ cho biết Đức có khảng 678.000 người vô gia cư. Giám đốc của Wohnungslosenhilfe, bà Werena Rosenke kêu gọi các tổ chức tìm thêm nơi tạm trú cho cộng đồng này và đảm bảo các biện pháp an toàn. Bà nhấn mạnh những nhu yếu phẩm khác như khẩu trang, xà phòng và dung dịch rửa tay sát trùng cũng cần được đảm bảo. “Tôi hy vọng chúng ta có thể hoàn thành trước khi tình hình leo thang. Những tổ chức hỗ trợ người vô gia cư cần được nhìn nhận là một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu của Đức”, bà Rosenke chia sẻ.

Trên thực tế, người vô gia cư ở khắp châu Âu đang gặp muôn vàn khó khăn. Giờ đây, họ không chỉ phải lo kiếm cái ăn, chỗ ngủ mà còn đối diện với nguy cơ bệnh tật. Tình trạng thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ và dung dịch rửa tay kháng khuẩn giữa đại dịch Covid-19 đang buộc các tổ chức xã hội phải đóng cửa trung tâm chăm sóc, điểm phát thực phẩm và bếp ăn miễn phí dành cho người nghèo, vô gia cư. Ở thành phố Amsterdam (Hà Lan), trại cứu tế được yêu cầu chỉ mở cửa vào đêm để hạn chế nguy cơ truyền nhiễm, khiến người vô gia cư phải lang thang.

Người vô gia cư tại Ý thậm chí phải nhận giấy phạt hành chính. “Họ không thể ở yên trong nhà vì họ không có nhà”, Liên hiệp Các tổ chức vì người vô gia cư ở Ý (FIOPSD) viết thư phản ánh với Bộ Nội vụ nước này, nhấn mạnh sự vô lý của các án phạt. “Tình trạng này đã diễn ra ở nhiều thành phố. Họ nhận mức phạt mà bản thân không thể chi trả và còn phải hầu tòa. Họ đâu có ra đường cho vui”, người phát ngôn của tổ chức Michele Ferraris nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, các bếp ăn ở thủ đô New Delhi đang trong tình trạng quá tải, đặc biệt khi một số lượng lớn lao động nhập cư rơi vào cảnh thất nghiệp và không nơi nương tựa. Những người này đa phần ăn ngủ ngay tại nơi làm việc, nhưng giờ đây hoạt động kinh doanh phần nhiều phải đóng cửa do lệnh phong tỏa toàn quốc và vì thế họ lâm cảnh màn trời chiếu đất, theo The New York Times. Theo thống kê, Ấn Độ có hơn 4 triệu người vô gia cư tại các khu vực thành thị. Bên cạnh đó, gần 70 triệu người sinh sống trong các ổ chuột và khu tạm cư không chính thức.