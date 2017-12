Dự kiến có khoảng một triệu người đến xem màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới nổi tiếng thế giới ở Sydney và hơn 500.000 người dự các lễ hội ở Melbourne. Trong khi đó, cảnh sát thành phố New York (Mỹ) sẽ siết chặt an ninh ở mức chưa từng thấy cho đêm giao thừa ở Quảng trường Thời Đại, nơi dự kiến có khoảng 2 triệu người đến chào đón năm mới, theo AP. Ngoài lực lượng bắn tỉa và máy dò kim loại, cảnh sát New York còn sử dụng chó nghiệp vụ để săn tìm chất nổ ở những đối tượng khả nghi. Tương tự, giới chức thành phố Las Vegas sẽ thắt chặt an ninh với hy vọng ngăn chặn tái diễn vụ thảm sát khiến 58 người chết và 546 người bị thương hồi tháng 10.

Nhiều nước châu Âu cũng tăng cường an ninh dịp năm mới sau khi hứng hàng loạt vụ tấn công trong năm 2017. Ở thủ đô London của Anh, cảnh sát vũ trang cùng cảnh sát chìm và chó nghiệp vụ sẽ tuần tra mọi ngõ ngách trong đêm giao thừa, theo tờ The Guardian. Tại thủ đô Berlin của Đức, chính quyền lần đầu tiên dành riêng một khu vực cho phụ nữ tham gia lễ hội đón năm mới nhằm giúp họ tránh nguy cơ bị tấn công tình dục. Còn ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), giới chức sẽ triển khai 40.000 nhân viên an ninh tuần tra trong đêm giao thừa. Thành phố này đã hứng chịu vụ tấn công đẫm máu vào rạng sáng 1.1.2017, khi một tay súng bắn chết 39 người tại một hộp đêm.

Minh Trung