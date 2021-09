Thế trận đột phá mới của Mỹ và đồng minh ở Biển Đông

EU công bố chiến lược Indo-Pacific Liên minh Châu Âu (EU) vừa công bố chiến lược mới nhằm tăng cường hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific), khu vực được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược ngày càng quan trọng đối với châu Âu. Cao ủy EU phụ trách đối ngoại và chính sách an ninh Josep Borrell cho biết EU có ý định tăng cường hợp tác với khu vực nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác giúp củng cố trật tự quốc tế dựa trên quy tắc, giải quyết những thách thức toàn cầu và đặt nền tảng cho hồi phục kinh tế nhanh và bền vững. Theo chiến lược mới, EU sẽ thúc đẩy cấu trúc an ninh tự do và dựa trên quy tắc cho khu vực, đảm bảo tuyến liên lạc trên biển. EU sẽ khám phá những cách mới để đảm bảo tăng cường triển khai lực lượng hải quân của các nước EU đến khu vực, hỗ trợ các đối tác Indo-Pacific trong việc đảm bảo an ninh biển, thúc đẩy xây dựng năng lực cho các đối tác trong việc chống tội phạm mạng. Bên cạnh đó, EU cũng vạch ra những mục tiêu hợp tác với các nước Indo-Pacific về các vấn đề như thương mại, y tế, dữ liệu, hạ tầng và môi trường. EU thông báo sẽ theo đuổi hợp tác về nhiều mặt với Trung Quốc nhằm thúc đẩy giải pháp cho những thách thức chung, hợp tác trong những vấn đề có lợi ích chung và khuyến khích Bắc Kinh góp vai trò cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Tuy nhiên, EU cũng làm việc với các đối tác chia sẻ cùng lo ngại nhằm phản ứng những bất đồng nền tảng với Trung Quốc như về nhân quyền.

Vi Trân