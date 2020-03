Thế trận Mỹ - Ấn kiềm chế Trung Quốc

Sau chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 24 - 25.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên Twitter rằng “Ấn Độ vĩ đại”. Thực tế, chuyến thăm đã kết thúc với những thỏa thuận mà hai bên đạt được sẽ tạo ra các trụ cột quan trọng.

Nổi bật trong các thỏa thuận là việc Mỹ sẽ cung cấp gói vũ khí và những khí tài đi kèm với tổng giá trị lên đến 3 tỉ USD. Tâm điểm của gói vũ khí này chính là việc Washington sẽ bán các loại trực thăng chiến đấu Apache và Sikorsky MH-60R cho New Delhi.

Với loại trực thăng chiến đấu đa nhiệm Apache, Ấn Độ có thể bổ sung năng lực tác chiến cho lục quân nước này ở khu vực biên giới với Trung Quốc mà hai bên vốn thường xuyên “cơm không lành - canh không ngọt”, thậm chí còn đụng độ. Khu vực vừa nói có đặc điểm địa hình khá cao, nên các dòng trực thăng chiến đấu mà Ấn Độ đã mua từ Nga hay Liên Xô cũ sẽ không hoạt động hiệu quả như Apache.

Khi Ấn Độ tăng cường thực lực quân sự ở vùng biên giới trên bộ, Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ phải tốn thêm tiền của để chi viện cho khu vực này, nhất là khi hai bên vẫn tranh chấp căng thẳng tại đây. Chính vì thế, việc New Delhi bổ sung thêm máy bay trực thăng chiến đấu Apache còn khiến cho Bắc Kinh sẽ phải chia sẻ ngân sách quốc phòng từ các khu vực Biển Đông , biển Hoa Đông cho tranh chấp trên bộ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc gần đây đã triển khai tàu ngầm hạt nhân tiến về khu vực Ấn Độ Dương. Đây là động thái có tính răn đe khiến New Delhi cần có biện pháp phòng ngừa.

Trong bối cảnh như vậy, trực thăng chiến đấu đa nhiệm Sikorsky MH-60R, nằm trong gói vũ khí mà Mỹ cung cấp, sẽ giúp Ấn Độ tăng cường khả năng kiểm soát vùng biển Ấn Độ Dương. Cụ thể hơn, Sikorsky MH-60R là phiên bản tối tân, tích hợp nhiều công nghệ được nâng cấp nhằm đáp ứng khả năng chống tàu ngầm và tác chiến trên biển. Chính vì thế, việc cung cấp máy bay trực thăng tác chiến đa nhiệm Sikorsky MH-60R vừa giúp tăng cường thực lực đối hải cho New Delhi, đồng thời tạo điều kiện để Washington chia sẻ việc kiểm soát vùng biển Ấn Độ Dương trước các hoạt động đáng lo ngại từ Bắc Kinh.

Các thỏa thuận trên được đưa ra giữa lúc Mỹ đẩy mạnh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo - Pacific) vốn là nền tảng hình thành nên tứ giác an ninh Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Úc. Đây cũng chính là một phần quan trọng trong chiến lược tăng cường an ninh mà Ấn Độ đang theo đuổi, dù New Delhi không nhấn mạnh trong nội dung ở chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Trump.