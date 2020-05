Thêm một vụ nổ súng ở căn cứ hải quân Mỹ nghi dính líu khủng bố

AP ngày 22.5 đưa tin vụ nổ súng ở căn cứ hải quân tại thành phố Corpus Christi (bang Texas, Mỹ) sáng 21.5 làm 1 nhân viên an ninh bị thương. Sức khỏe của người này hiện ổn định.

Theo giới chức Mỹ, tay súng này đã nhấn ga lao vào cổng kiểm tra an ninh của căn cứ hải quân.

Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã kịp dựng rào ngăn cản xe. Tay súng liền xuống xe và nổ súng vào lực lượng an ninh, dẫn đến vụ đấu súng giữa hai bên. Tay súng sau đó bị lực lượng an ninh Mỹ tiêu diệt