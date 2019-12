Xả súng tại căn cứ quân sự Mỹ

Reuters ngày 7.12 dẫn lời giới chức Mỹ cho hay nghi phạm được xác định là Mohammed Saeed Alshamrani, nằm trong nhóm quân nhân

Theo giới chức Mỹ, nghi phạm Alshamrani thuộc lực lượng không quân Ả Rập Xê Út. Tờ The New York Times đưa tin nhiều công dân Ả Rập Xê Út đã bị bắt giữ gần hiện trường. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) chưa công bố động cơ tấn công, nhưng được cho là đang điều tra theo hướng khủng bố. AFP dẫn nguồn từ SITE Intelligence Group - tổ chức theo dõi hoạt động trên mạng của các nhóm cực đoan, cho hay Alshamrani đã đăng một tuyên bố trên Twitter chỉ trích Mỹ là “quốc gia xấu xa khi chống lại người Hồi giáo”, trước khi gây ra vụ tấn công. Giới chức điều tra đang thẩm định liệu đây có phải do Alshamrani viết ra hay không.