Thiếu máy thở trầm trọng, 2 bệnh nhân COVID-19 phải dùng chung 1 máy ở New York

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 26.3 cho hay máy thở sẽ được gắn thêm một bộ ống thứ 2 để hai bệnh nhân COVID-19 có thể sử dụng chung. Ông thừa nhận biện pháp này không hoàn hảo, nhưng tin rằng sẽ có tác dụng, theo CNN.

Thống đốc Cuomo lặp lại rằng New York cần ít nhất 30.000 máy thở để điều trị bệnh nhân COVID-19 do virus Corona chủng mới SARS-CoV-2 ) gây ra, nhưng bang chỉ có số lượng rất nhỏ thiết bị này. Hôm 25.3, ông Cuomo cho hay New York có 4.000 máy thở trong hệ thống bệnh viện và chính quyền liên bang đã gửi thêm 4.000 cái. Bang đã mua thêm 7.000 cái và đang muốn có thêm.