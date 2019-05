Thổ Nhĩ Kỳ muốn bắt tay Nga phát triển tên lửa S-500

“Tuyệt đối không có chuyện rút lại hợp đồng mua S-400 vì đã thỏa thuận xong. Chúng tôi sẽ mua hoặc cùng sản xuất hệ thống S-500 sau S-400”, AFP ngày 19.5 dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh trước các sinh viên đại học ở TP.Istanbul. Ông Erdogan cho biết thêm Nga sẽ bàn giao hệ thống tên lửa S-400 vào tháng 7 hoặc sớm hơn, bất chấp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ankara. Phản ứng trước mối đe dọa trừng phạt, Tổng thống Erdogan nói: “Đây là năm 2019, không phải 1974”, hàm ý nhắc lại sự kiện Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí sau khi Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào đảo Síp để hỗ trợ miền bắc đảo này đơn phương tuyên bố độc lập khỏi CH Síp.

Giới chuyên gia nhận định việc cương quyết theo đuổi thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Nga cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường vai trò độc lập trong các chính sách khu vực cũng như sự xói mòn niềm tin lẫn nhau giữa nước này và Mỹ. Ngoài thương vụ S-400, hai bên còn căng thẳng về nhiều vấn đề khác, bao gồm tình hình đảo Síp hay việc Mỹ ủng hộ lực lượng người Kurd ở Syria, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố.

Tuy nhiên, những động thái hiện nay có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ đối diện nguy cơ bị cô lập trong NATO. Báo mạng Ahval News (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời chuyên gia Metin Gurcan thuộc Đại học Sabanci cảnh báo khả năng Ankara bị loại khỏi tất cả cuộc họp về tình báo và phòng thủ tên lửa của NATO với lý do “đảm bảo an ninh thông tin”. “NATO cũng có thể hủy bỏ quyền miễn trừ an ninh, bao gồm tiếp cận thông tin mật hoặc ra vào khu vực hạn chế tại trụ sở và các đơn vị NATO đối với thành viên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan đến hệ thống S-400”, theo ông Gurcan.