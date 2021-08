Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vận hành sân bay Kabul cho Taliban?

Thỏa thuận đang chờ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phê duyệt và sẽ được hoàn tất sau khi Washington hoàn thành việc rút quân, trang Middle East Eye (MEE) dẫn lời hai nguồn giấu tên đưa tin ngày 28.8.

Điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán của Ankara với Taliban là vấn đề ai sẽ bảo đảm an ninh cho sân bay. Theo MEE, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp an ninh thông qua một nhà thầu tư nhân do các cựu binh sĩ và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ điều hành. Các lực lượng đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mặc thường phục để bảo vệ công dân nước này trong phạm vi sân bay.

Đổi lại, Taliban sẽ được Ankara công nhận là chính phủ hợp pháp của Afghanistan.

Taliban sẽ cần đạt được thỏa thuận riêng với một tập đoàn ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tập đoàn này vào năm ngoái thắng được hợp đồng vận hành sân bay với chính phủ Afghanistan vừa bị lật đổ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đảm bảo an ninh về mặt quân sự của sân bay Kabul trong vài năm qua và đang đàm phán một thỏa thuận với Mỹ để tiếp tục công việc đó vào đầu mùa hè năm nay, theo MME.

Trong khi các thành viên NATO khác rút phái bộ ngoại giao của họ ở Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch duy trì sự hiện diện của mình để bảo vệ lợi ích thương mại và chính trị của Ankara ở nước này.

Trên thực tế, Tổng thống Erdogan cho biết lực lượng của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đã trở lại trụ sở ở Kabul sau khi hoạt động tại sân bay trong 2 tuần qua trong bối cảnh hỗn loạn quanh việc Taliban tiếp quản Afghanistan.

Các nhân viên ngoại giao cốt cán của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả đại sứ của nước này tại Afghanistan, vẫn ở lại Kabul. “Chúng tôi có kế hoạch duy trì sự hiện diện ngoại giao của mình”, Đài NTV dẫn lời ông Erdogan phát biểu ngày 28.8.

“Chúng tôi liên tục cập nhật các kế hoạch của mình theo những diễn biến liên quan đến tình hình an ninh”, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Việc ổn định tình hình ở Afghanistan có thể giúp ngăn chặn dòng người tị nạn ồ ạt vào Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này đã tiếp nhận gần 4 triệu người di tản do cuộc nội chiến Syria. Sự công nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ giúp Taliban có tính chính danh trên trường quốc tế.