Thủ đô Washington ngày phán quyết

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump từ khắp nơi trên đất Mỹ đã đổ xô đến Washington D.C trước ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu của lưỡng viện quốc hội ở Đồi Capitol. Với tâm lý không chấp nhận Tổng thống Trump đã thua ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 3.11.2020, các đám đông đã xuống đường ở thủ đô, thể hiện quyết tâm cùng chung vai sát cánh với nhà lãnh đạo trong cái mà họ gọi là “trận chiến cuối cùng”, theo báo The Hill.

Không khí căng thẳng

Đến trưa qua (giờ VN), lực lượng cảnh sát Washington D.C tuyên bố đã bắt ít nhất 6 người liên quan đến các cuộc biểu tình . Theo báo The USA Today, những người bị bắt đối mặt với các cáo buộc từ mang theo súng bất hợp pháp đến tấn công cảnh sát. Trước đó, hàng trăm người tụ tập tại quảng trường Tự do gần Nhà Trắng, nhiều người mang theo hình Tổng thống Trump và vẫy cờ Mỹ, trong khi một số người căng băng rôn với dòng chữ “Hãy ngừng hành động cướp đoạt” và “Tổng thống Mỹ chỉ có thể là ông Trump”.

Đảng Dân chủ tuyên bố giành chiến thắng tại Georgia Ứng viên Dân chủ Jon Ossoff đã tuyên bố chiến thắng trước đối thủ Cộng hòa David Perdue sau khi các dự báo kết quả cho thấy ông dẫn trước với hơn 17.000 phiếu trong ngày bầu cử 5.1, theo The Hill. Tuy nhiên, đến khuya qua, giới chức bầu cử bang Georgia cho hay vẫn còn khoảng 65.000 phiếu chưa kiểm. Nếu kết quả này được chính quyền bang xác nhận, ông Ossoff sẽ trở thành thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất của thượng viện. Trước đó, Dân chủ đã đoạt được một ghế thượng nghị sĩ sau khi ứng viên Raphael Warnock của Dân chủ đã đánh bại thượng nghị sĩ Kelly Loeffler, trở thành người da đen đầu tiên được bầu làm thượng nghị sĩ tại Georgia. Thậm chí tại Washington D.C, thành phố chẳng mấy xa lạ gì với nhiều thể loại biểu tình trong chiều dài lịch sử thành lập, sự có mặt của đủ dạng thành phần xã hội trong dịp này thật sự gây ra tâm lý lo lắng và đầy quan ngại, theo nhận định của giới chức hành luật và các nhà phân tích phong trào cực đoan tại Mỹ. Theo đó, các chính khách Cộng hòa, những người nổi tiếng lại sát cánh với các nhóm cực hữu, những cá nhân theo thuyết âm mưu và các tay súng thuộc những tổ chức dân quân tự vũ trang, tất cả đều hô hào khẩu hiệu ủng hộ ông Trump. Thậm chí tại Washington D.C, thành phố chẳng mấy xa lạ gì với nhiều thể loại biểu tình trong chiều dài lịch sử thành lập, sự có mặt của đủ dạng thành phần xã hội trong dịp này thật sự gây ra tâm lý lo lắng và đầy quan ngại, theo nhận định của giới chức hành luật và các nhà phân tích phong trào cực đoan tại Mỹ. Theo đó, các chính khách Cộng hòa, những người nổi tiếng lại sát cánh với các nhóm cực hữu, những cá nhân theo thuyết âm mưu và các tay súng thuộc những tổ chức dân quân tự vũ trang, tất cả đều hô hào khẩu hiệu ủng hộ ông Trump.

Trong khi các thành viên quốc hội Mỹ lan truyền trên mạng xã hội tinh thần “bảo vệ nền dân chủ”, một số diễn đàn trực tuyến và các ứng dụng tin nhắn xuất hiện nhiều cuộc thảo luận như “chiếm đóng thủ đô”, khống chế các chính khách, làm sao lách lệnh cấm liên quan đến sử dụng súng ống tại Washington D.C, và thúc giục những người biểu tình “mang theo càng nhiều đạn dược càng tốt”.

Cảnh sát xịt hơi cay vào đám đông biểu tình

Chuẩn bị cho điều tệ nhất

Trong khi đó, khu trung tâm thủ đô Mỹ chuẩn bị cho điều tệ nhất. Các cửa hiệu và nhà hàng được che chắn bằng những tấm ván ép, nhằm ngăn chặn tình trạng đập phá và hôi của như những lần biểu tình gần đây. Các bảng điện dọc theo những đại lộ ghi rõ luật sử dụng súng vô cùng nghiêm ngặt của Washington D.C, theo đó cấm mang vũ khí công khai. Khách sạn Harrington ở khu trung tâm, vốn trở thành địa điểm tụ tập yêu thích của các tổ chức cực hữu, thông báo đóng cửa trong thời gian có thể xảy ra biểu tình, theo tạp chí Time. Còn các nghị sĩ được khuyến cáo khi ra vào tòa nhà quốc hội hãy sử dụng hệ thống đường hầm trong lòng đất thay vì các lối đi công cộng.

Thị trưởng Muriel Bowser thúc giục người dân hãy tránh những khu vực người biểu tình tụ tập trong hai ngày 5 - 6.1 (giờ địa phương) và trấn an rằng lực lượng Vệ binh quốc gia sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát thủ đô. Theo sứ mệnh mang tên “Đội đặc nhiệm bảo hộ”, khoảng 340 binh lính thuộc Vệ binh quốc gia đã thiết lập các chốt an ninh ở một số trạm xe điện ngầm và hợp tác với cảnh sát thủ đô tổ chức chặn đường nếu cần thiết. Bên cạnh đó, Vệ binh quốc gia cũng triển khai đội đặc nhiệm chuyên xử lý vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân và chất nổ sức công phá cao, trong tư thế sẵn sàng can thiệp một khi có biến.