Thứ trưởng Mỹ chê hiệp định RCEP không tốt bằng hiệp định của Bắc Mỹ

RCEP là hiệp định thương mại tự do (FTA) bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do (Úc, Trung Quốc , Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand).