Thủ tướng Úc tái đắc cử đầy bất ngờ

Khoảng 16,4 triệu cử tri Úc ngày 18.5 đi bỏ phiếu trên cả nước để bầu ra chính quyền mới trong khi những cuộc khảo sát trước đó cho thấy Công đảng đối lập của chính trị gia Bill Shorten sẽ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Scott Morrison đã giành vì trí dẫn đầu, theo Reuters dẫn thông báo của Ủy ban bầu cử.

Phát biểu trước cử tri ủng hộ, Thủ tướng Morrison tuyên bố chiến thắng này là một "phép màu" vì hầu như mọi cuộc khảo sát đều cho thấy Công đảng mới là bên thắng cử. "Tôi luôn tin vào phép màu và tối nay chúng ta đã nhận được điều đó", Thủ tướng Morrison nói.

Trong khi đó, ông Bill Shorten thừa nhận thất bại này và thông báo sẽ không tranh cử chức lãnh đạo Công đảng sắp tới.

Reuters Ông Bill Shorten thừa nhận thất bại

Hiện chưa rõ đảng Tự do của ông Morrison sẽ giành đa số ghế tuyệt đối hay chỉ đủ để ông lập chính phủ liên minh như hiện tại. Sau hơn 50% số phiếu được kiểm đếm, liên minh do đảng Tự do dẫn đầu giành 72/150 ghế.

Trong một diễn biến liên quan, cựu Thủ tướng Tony Abbott để mất ghế nghị sĩ đại diện tại vùng ngoại ô Warringah của Sydney vào tay ứng viên độc lập Zali Steggall. Đây bị coi là thất bại bất ngờ vì ông Abbott giữ vị trí này trong suốt 1/4 thế kỷ qua.

"Tôi không thể nói rằng không hề đau đơn khi thua cuộc nhưng tôi thả là người thua cuộc còn hơn là kẻ bỏ chạy. Chắc chắn là tôi sẽ không để một ngày tồi tệ làm hỏng 25 năm tuyệt vời vừa qua", cựu Thủ tướng phát biểu.