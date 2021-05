Thuê máy bay tổ chức đám cưới trên trời để né lệnh phong tỏa Covid-19

Theo AFP ngày 25.5, cặp đôi không được nêu tên đã tổ chức đám cưới trên chuyến bay của Hãng hàng không SpiceJet, với sự tham gia của 161 người là gia đình và bạn bè của họ.

Trang The Indian Express dẫn lời người phát ngôn của SpiceJet xác nhận một đại lý du lịch ở Madurai đã thuê chiếc Boeing 737 theo yêu cầu của một nhóm khách. "Nhóm này đã được thông báo cụ thể nhiều lần về các quy tắc an toàn theo phi hành đoàn và khuyến cáo tuân theo các quy trình do Cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) đưa ra, bao gồm cấm chụp ảnh và quay phim", người phát ngôn nói. Tuy vậy, theo SpiceJet, hành khách trên chuyến bay đã không tuân thủ.