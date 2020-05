Thụy Điển muốn EU điều tra nguồn gốc Covid-19

“Khi tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu được kiểm soát, việc mở cuộc điều tra quốc tế độc lập nhằm tìm hiểu nguồn gốc và sự lây lan của vi rút là quan trọng và hợp lý”, Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren ghi trong báo cáo trình quốc hội.

Bà còn nhấn mạnh toàn bộ quá trình ứng phó dịch Covid-19 của cộng đồng quốc tế, bao gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cần được điều tra.

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cũng cho rằng nên điều tra WHO sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. “Chúng tôi nghĩ WHO đang thực hiện sứ mệnh quan trọng nên giờ chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm, mà cần để họ thực hiện vai trò của mình trong ứng phó đại dịch”, bà Linde tuyên bố, đồng thời nói thêm điều đó không có nghĩa là Thụy Điển “hài lòng” về cách làm việc của WHO.