Tỉ phú Macau được trả tự do sớm vì nhà tù Mỹ có hàng trăm ca Covid-19

Một thẩm phán Mỹ đã quyết định cho tỉ phú bất động sản Macau Ng Lap Seng ra tù sớm, do tình trạng sức khỏe của ông đang xấu đi và ông ở Macau sẽ an toàn hơn so với khi ở nhà tù ở bang Pennsylvania, nơi hàng trăm phạm nhân mắc Covid-19.