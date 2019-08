Tỉ phú Mỹ ký di chúc 2 ngày trước khi tự sát

Tờ New York Post đưa tin tỉ phú Jeffrey Epstein đã ký vào di chúc 2 ngày trước khi tự sát trong buồng giam tại nhà tù ở thành phố New York. Ông Epstein được phát hiện tử vong vào ngày 10.8 và cơ quan pháp y New York hôm 16.8 kết luận nguyên nhân cái chết là do treo cổ.

Bản di chúc được ký ngày 8.8 theo đó ông Epstein gửi toàn bộ tài sản vào một quỹ mà không nêu tên người thụ hưởng cụ thể.

Nhiều phụ nữ tự nhận là nạn nhân đã nộp đơn kiện đòi bồi thường nhưng việc ông Epstein không nêu tên người thụ hưởng tài sản bị cho là sẽ gây khó khăn cho các nguyên đơn.

Văn bản được tòa án công bố hồi tuần trước cho thấy tổng tài sản của ông Epstein trị giá hơn 577 triệu USD (13.386 tỉ đồng). Trong số này, bản di chúc liệt kê ra một vài tài sản giá trị như hơn 56 triệu USD tiền mặt, 14 triệu USD thu nhập cố định từ các khoản đầu tư và nhiều chuyên cơ, xe hơi và du thuyền trị giá hơn 18 triệu USD. Bộ sưu tập nghệ thuật và nhiều tài sản khác của tỉ phú Epstein chưa được định giá.

Một ngôi nhà của tỉ phú Jeffrey Epstein trên quần đảo Virgin Mỹ Reuters

Tỉ phú 66 tuổi, là nhà đầu tư tài chính nổi tiếng ở Mỹ và thường xuyên tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học tại các trường đại học lớn.

Ông bị giam từ đầu tháng 7 vì bị giới công tố liên bang New York cáo buộc tội danh liên quan đến đường dây mại dâm trẻ em dù ông không nhận tội. Ông đối diện mức án 45 năm tù nếu bị kết tội.

Theo tờ The New York Times, ông Epstein ghét phải ở trong buồng giam dơ bẩn và trả tiền để gặp luật sư 12 giờ mỗi ngày trong một căn phòng khác. Sau khi bị bắt, ông cũng yêu cầu được giam giữ tại nhà, có giám sát nhưng tòa án không đồng ý.

Mặt khác, ông Epstein từng tự sát hụt hồi tháng 7 và các nhân viên nhà tù phát hiện ông bất tỉnh trong buồng giam với vết thương ở cổ. Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra liên bang (FBI) đang điều tra liệu có sự tắc trách nào của các nhân viên quản ngục.