Tỉ phú 'thân Bắc Kinh' vừa bị Đài Loan trừng phạt là ai ?

Want Want kinh doanh gì ở Việt Nam ? Tháng 12.2019, Want Want đã tổ chức buổi lễ ra mắt tại Việt Nam. Theo thông cáo báo chí ngày 12.12.2019, đại diện Want Want cho hay vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, giới thiệu nhà máy tại Tiền Giang và công bố 3 dòng các sản phẩm bánh gạo, kem đông lạnh và đồ uống của Want Want sẽ được bày bán tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi khắp Việt Nam. Với nhà máy sản xuất qui mô lớn đang được xây dựng tại Tiền Giang, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm chiến lược của tập đoàn Want Want tại thị trường Đông Nam Á.