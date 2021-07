Tiêm đủ 2 liều vắc xin Pfizer hoặc AstraZeneca có thể chống lại biến chủng Delta

Theo Reuters, nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) và các cơ quan khác của nước này được công bố trên chuyên san New England Journal of Medicine. Công trình này tái khẳng định những phát hiện đột phá PHE đưa ra vào tháng 5 về hiệu quả của vắc xin Covid-19 do Pfizer/BioNTech và Oxford/AstraZeneca sản xuất dựa trên dữ liệu thực tế.