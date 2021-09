Tiêm kích Đài Loan đáp xuống đường cao tốc trong tập trận thường niên

Với sự hỗ trợ của Mỹ, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đặt mục tiêu hiện đại hóa lực lượng phòng vệ theo hướng linh hoạt cao và phòng thủ tốt.

Trong cuộc tập trận Hán Quang, bắt đầu từ ngày 13.9 và kéo dài 5 ngày, ba chiếc tiêm kích gồm F-16 do Mỹ sản xuất, Mirage do Pháp chế tạo, và Kinh Quốc do Đài Loan tự sản xuất, phối hợp với máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye đã đáp xuống đường cao tốc ở huyện Bình Đông hôm 15.9