Tiết lộ chấn động của cựu cố vấn về Tổng thống Trump

Cuốn hồi ký The Room Where It Happened: A White House Memoir (tạm dịch: Căn phòng nơi mọi thứ xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng) sắp ra mắt ngày 23.6 của ông Bolton hé lộ nhiều chuyện thâm cung bí sử chấn động trong nội bộ chính phủ Mỹ. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Trump tất cả đều dựa trên những toan tính nhằm mục tiêu giúp ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Cầu cạnh Trung Quốc giúp đỡ

Theo các trích đoạn hồi ký đăng tải trên tờ The Washington Post, The New York Times và The Wall Street Journal, Tổng thống Trump được cho là sẵn sàng bỏ qua các hành vi của Trung Quốc vốn bị Mỹ lên án.

Cụ thể, Chủ tịch Tập từng giải thích vấn đề người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ hàng loạt với Tổng thống Trump và chủ nhân Nhà Trắng cho rằng các trại giam ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương “chính xác là điều đúng đắn cần phải làm”.

Tại cuộc gặp gỡ quan trọng với Chủ tịch Tập hồi tháng 6.2019 tại Osaka (Nhật Bản), ông Trump bị cho là cầu cạnh sự giúp đỡ của lãnh đạo Trung Quốc để đảm bảo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.2020. "Lúc đó, ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của nông dân Mỹ và việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu đậu nành, lúa mì Mỹ có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tôi nhận thấy bất kỳ quyết định quan trọng nào của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên đều bị chi phối bởi những toan tính nhằm mục tiêu tái đắc cử", ông Bolton viết trong hồi ký.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Quân hôm qua khẳng định Bắc Kinh không bao giờ có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Nhà Trắng hỗn loạn

Cuốn hồi ký mô tả một Nhà Trắng hỗn loạn, trong đó các cố vấn trung thành nhất thường mỉa mai kiến thức về địa chính trị của Tổng thống Trump. Chẳng hạn, Tổng thống Trump không biết Anh là một cường quốc hạt nhân và hỏi Phần Lan có phải là một phần của Nga hay không, ông Bolton viết trong hồi ký.

Theo trích đoạn hồi ký, trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - CHDCND Triều Tiên ở Singapore hồi tháng 6.2018, Ngoại trưởng Mike Pompeo chuyền tay cho ông Bolton một mẩu ghi chú nói xấu tổng thống, cho rằng ông Trump toàn phát biểu lung tung.

Ông Bolton còn nói rằng ngoại trưởng Mỹ là người trung thành và luôn ủng hộ tổng thống, nhưng một tháng sau thượng đỉnh tại Singapore, ông Pompeo đã bác bỏ chính sách ngoại giao của ông Trump với Triều Tiên, cho rằng nó “không có xác suất thành công”.

Trong khi đó, cháu gái của Tổng thống Trump, bà Mary Trump, cũng chuẩn bị phát hành cuốn hồi ký của mình vào ngày 28.7, với tiêu đề Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (tạm dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia tộc tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào).

Tổng thống Trump cố tìm cách ngăn 2 cuốn hồi ký trên được phát hành. Hôm 17.6, Bộ Tư pháp Mỹ ban hành chỉ thị khẩn cấp nhằm ngăn chặn ông Bolton ra mắt cuốn hồi ký với lý do nội dung sách chứa đựng thông tin nhạy cảm và đe dọa an ninh quốc gia.

Trả lời Fox News, Tổng thống Trump nói ông Bolton “làm trái luật” vì tiết lộ thông tin mật. Trên Twitter, ông Trump chỉ trích hồi ký của cựu cố vấn “dựa trên những lời dối trá và câu chuyện bịa đặt”. Tuy vậy, các chuyên gia về hiến pháp Mỹ nhận định sẽ không có tòa án nào ngăn chặn việc xuất bản, theo AFP.