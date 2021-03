Tìm thấy thiên thạch 'già' hơn cả trái đất ở sa mạc Sahara

Thiên thạch, được đặt tên EC 002, được xếp vào nhóm anchondrite, có niên đại cách đây 4,6 tỉ năm và có cấu tạo phần lớn là đá núi lửa, cho phép đội ngũ chuyên gia Pháp và Nhật Bản xác định nó phải xuất phát từ lớp vỏ của một hành tinh ở giai đoạn sơ sinh.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences, t hiên thạch này từng ở dạng dung nham lỏng, nhưng mất khoảng 100.000 năm để nguội lại và rắn chắc và hình thành nên tảng đá trọng lượng khoảng 31 kg, trước khi lao đến Trái đất.