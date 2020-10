Tin tặc Nga bị nghi tấn công phe Dân chủ trong bầu cử Mỹ

Hãng Reuters ngày 31.10 đưa tin một nhóm tin tặc Nga vốn từng bị cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 lại tiếp tục bị nghi nhắm đến các tài khoản email của đảng Dân chủ ở California, Indiana, và các viện nghiên cứu có ảnh hưởng ở Washington và New York

Những mục tiêu bị tấn công, bao gồm Trung tâm tiến bộ Mỹ, Hội đồng Ngoại vụ, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, cho biết chưa thấy chứng cứ về việc bị tin tặc tấn công trót lọt.

Fancy Bear, do giới tình báo quân đội Nga kiểm soát, đã tấn công các tài khoản email của ứng viên Hillary Clinton trong bầu cử năm 2016, theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ năm 2018.

Microsoft từ chối bình luận về các thông tin mới nhất vì lý do bí mật của khách hàng. Tuy nhiên, phó chủ tịch Microsoft, ra thông cáo cho biết tập đoàn này và chính phủ Mỹ “cố gắng giữ kỳ bầu cử này an toàn và an ninh”.