Tình báo lo rút quân khỏi Afghanistan làm tăng nguy cơ khủng bố ở Mỹ

Báo cáo tình báo do Văn phòng Tình báo và phân tích thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ soạn thảo, đề ngày 27.8 và được cung cấp cho chính phủ và các cơ quan hành pháp, theo Yahoo News.

“Chúng tôi đánh giá lực lượng cực đoan bạo lực nội địa và nước ngoài có thể đang tìm cách khai thác việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và tình hình an ninh xuống cấp tại đó để gây ra các cuộc tấn công và tuyển mộ những phần tử cực đoan cùng chí hướng trên mạng”, báo cáo nêu.

Một trong những lo ngại liên quan đến việc Mỹ rút quân là các tổ chức như al-Qaeda có thể trỗi dậy. Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan dù còn bất ổn và cho rằng al-Qaeda đã suy yếu. Nhà lãnh đạo nói ngay cả khi không có lực lượng tại Afghanistan, quân đội Mỹ cũng có thể thực hiện các hoạt động chống khủng bố tại đó nếu cần.

Tuy nhiên, việc Taliban nhanh chóng chiếm được quyền kiểm soát Afghanistan và vụ đánh bom tự sát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 26.8 tại sân bay ở Kabul đã khiến chính quyền Mỹ khó bào chữa.

Mỹ dự báo IS sẽ tiếp tục tấn công sau vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại sân bay Kabul

Ngoài những mối đe dọa từ lực lượng cực đoan nước ngoài, việc rút quân còn gây gia tăng nguy cơ an ninh trong nước, theo báo cáo.

“Chúng tôi đánh giá rằng sự kiểm soát lâu dài của Taliban tại Afghanistan có thể làm gia tăng sự cực đoan hóa của các phần tử cực đoan bạo lực tại Mỹ và có thể góp phần gia tăng sự giúp đỡ cho các tổ chức khủng bố nước ngoài tại Mỹ, gồm việc tạo điều kiện cho các hoạt động và đưa người sang Afghanistan”, báo cáo nêu.

Bình luận về việc này, một người phát ngôn của Bộ An ninh nội địa cho hay bộ này thường xuyên chia sẻ thông tin liên quan đến mối đe dọa cho các quan chức liên bang và địa phương nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho cộng đồng, kêu gọi người dân cảnh giác và báo cáo hoạt động khả nghi cho lực lượng hành pháp.