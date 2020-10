Tổng thống Trump bị tố 'né' thuế

Tờ The New York Times ngày 27.9 (giờ Mỹ) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đóng tổng cộng 1.500 USD tiền thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm 2016 và 2017. Ngoài ra, trong 15 năm qua, Tổng thống Trump có đến 10 năm không phải nộp thuế thu nhập, theo dữ liệu hoàn thuế trong hơn 20 năm qua do tờ The New York Times thu thập được. Cũng theo tờ báo, Tổng thống Trump khai lỗ 47,4 triệu USD trong năm 2018 dù trong năm này, ông kiếm được ít nhất 434,9 triệu USD.