Tổng thống Trump dùng luật thời chiến để có thêm máy thở, khẩu trang chống dịch Covid-19

Theo Đài CNN ngày 3.4 dẫn nguồn từ Nhà Trắng, Đạo luật quốc phòng có từ thời chiến này cho chính quyền liên bang Mỹ thẩm quyền để bắt buộc các công ty tư nhân ưu tiên thực hiện hợp đồng với chính quyền, nhằm đẩy nhanh việc sản xuất các sản phẩm đặc biệt cần thiết.

Nhà Trắng thông báo đạo luật cũng giúp các nhà sản xuất trong nước “bảo đảm nguồn cung cấp mà họ cần để chế tạo máy thở ”.

Có ít nhất 6 tập đoàn ở Mỹ là General Electric Co., Hill-Rom Holdings Inc., Medtronic Public Limited Co., ResMed Inc., Royal Philips NV và Vyaire Medical Inc ở Mỹ đã được lệnh sản xuất máy trợ thở ô xy.

[VIDEO] Ford sẽ sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày

Tổng thống Trump cũng chỉ đạo Bộ trưởng An ninh nội địa Chad Wolf và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar “sử dụng mọi thẩm quyền chiếu theo Đạo luật để tạo điều kiện cung cấp nguyên liệu” cho các công ty trên.

Lãnh đạo Mỹ cũng chỉ đạo Bộ trưởng Azar và Pete Gaynor - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), “sử dụng mọi thẩm quyền được quy định theo Đạo luật để có được khẩu trang N95 từ nhà sản xuất khẩu trang 3M”.

Đạo luật quốc phòng này từng được Mỹ kích hoạt để ứng phó tình huống khẩn cấp trong chiến tranh, thiên tai và khủng bố, theo AP.