Tổng thống Trump yêu cầu General Motors sản xuất máy thở giúp nước Mỹ chống dịch Covid-19

Thay vào đó, trên Twitter cá nhân, ông Trump khuyến khích các công ty sản xuất tự tham gia. Sáng 27.3, ông Trump đăng nội dung yêu cầu General Motors phải bắt đầu sản xuất máy thở "NGAY LẬP TỨC". Ông cũng yêu cầu Ford "LÀM MÁY THỞ ĐI, NHANH LÊN!".

Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Adam Schiff chỉ trích ông Trump lẩn tránh trách nhiệm khi không kích hoạt đạo luật. Reuters

Bác sĩ khoa cấp cứu Arabia Mollette là một trong nhiều bác sĩ phải tái sử dụng khẩu trang dùng 1 lần. Việc thiếu thiết bị bảo hộ tại bệnh viện cô khiến hệ thống thêm căng thẳng:

"Trước khi bắt đầu ca trực, tôi phải cầu nguyện và thiền trong ít nhất 5 phút để bình tĩnh, chuẩn bị bước vào cuộc chiến chúng tôi đang chống chọi. Chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi cố gắng cứu mạng nhiều người, nhưng cũng đang chiến đấu cho mạng sống của mình nữa vì chúng tôi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Thật khó khăn. Sau nhiều ca trực, sau khi kết thúc ca trực, tôi đã khóc".

Các bác sĩ và y tá tại Mỹ đang chật vật vì thiếu nguồn cung các thiết bị y tế. Chụp màn hình CNN

New York - điểm nóng dịch Covid-19 tại Mỹ - thậm chí đã cần đến thị trường chợ đen như bác sĩ Alexander Salerno ở New Jersey. Ông cho biết đã nhờ một người môi giới, trả 17.000 USD để mua số trang thiết bị mà bình thường chỉ có giá khoảng 2.500 USD, và đến lấy hàng tại một nhà kho bị bỏ hoang.

Ông kể lại: "Bạn không biết tên ai hết. Chỉ biết số điện thoại để nhắn tin. Khi đồng ý giao dịch, bạn chuyển tiền đến một số tài khoản. Họ cho bạn thời gian và địa chỉ để đến lấy".

Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số lượng ca nhiễm Covid-19 và đứng thứ 6 về số ca tử vong.

Bên trong bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân Covid-19 ở New York. Reuters

New York đang xây dựng 8 bệnh viện dã chiến để điều trị số lượng bệnh nhân có nguy cơ tăng vọt trong 3 tuần nữa. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tổ chức họp báo tại trung tâm hội nghị Jacob Javits ở Manhattan, nơi đang được chuyển thành bệnh viện dã chiến, dường như chỉ trích phát biểu của Tổng thống Trump rằng New York đang phóng đại khi cho rằng cần đến 30.000 máy thở:

"Mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng, nhưng ở đây tôi không làm việc dựa trên ý kiến, tôi dựa vào thực tế".

Ông Cuomo cũng cảm ơn lực lượng quân đội đã chung tay giúp sức trong nỗ lực chống Covid-19: "Các bạn của tôi, chúng ta sẽ rời nơi này và tiêu diệt virus corona. Chúc mỗi người các bạn bình an".