Tổng thống Trump dùng thuốc remdesivir trong đêm đầu tiên nhập viện chữa Covid-19

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng ông đang ổn và gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Regeneron đầu tuần công bố kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc này cải thiện triệu chứng của các bệnh nhân Covid-19 không nhập viện và không gây tác dụng phụ nghiêm trọng.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows ngày 2.10 cho biết Tổng thống Trump chỉ có triệu chứng nhẹ . CBS News dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump bị sốt nhẹ. Tờ The New York Times cũng dẫn nguồn tin nói Tổng thống Trump có triệu chứng như mệt mỏi và giống như bị cảm lạnh vào tối 1.10 khi dự buổi gây quỹ ở New Jersey.