Tổng thống Trump: 'hủy diệt chưa từng thấy' nếu Mỹ tấn công Iran

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Chuck Todd của Đài NBC hôm 21.6 (giờ Mỹ). Tổng thống Trump cho hay không có điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán giữa Washington và Terhan.

“Ông không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Và nếu ông muốn đối thoại về vấn đề này, thì không sao. Còn ngược lại, ông có thể sống trong một nền kinh tế tiêu tan suốt một thời gian dài”, Tổng thống Trump nói với ông Todd.

Tổng thống Trump khẳng định với phóng viên Todd rằng ông chưa có sự phê chuẩn cuối cùng đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Iran và cũng không có chiến đấu cơ đã được triển khai.

Trước đó, tờ The New York Times dẫn lời một số quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Iran, nhưng lại hủy giờ phút chót, khi kế hoạch đã được triển khai ở giai đoạn đầu. Nhiều chiến đấu cơ đã có mặt trong không trung và chiến hạm vào vị trí nhưng chỉ có tên lửa chưa được phóng đi, theo The New York Times.

[VIDEO]Iran công bố mảnh vỡ UAV Mỹ bị bắn hạ

Sau đó, Tổng thống Trump xác nhận sau khi Iran bắn rơi UAV Mỹ "ở vùng biển quốc tế ", ông đã sẵn sàng cho tấn công 3 địa điểm ở Iran nhưng cuối cùng hủy bỏ kế hoạch vì sẽ khiến 150 người thiệt mạng.