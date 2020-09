Tổng thống Trump muốn lấy 5 tỉ USD từ thương vụ TikTok để dạy ‘lịch sử thật' cho người Mỹ

Ông Trump kể với người ủng hộ rằng trong cuộc đối thoại với lãnh đạo của những công ty nói trên, ông nhấn mạnh: “Hãy giúp tôi một việc, quý vị có thể đưa 5 tỉ USD vào một quỹ giáo dục để chúng tôi có thể giáo dục mọi người về lịch sử thật của đất nước - lịch sử thật, không phải lịch sử giả”, theo Bloomberg.

Trước đó vào ngày 17.9, phát biểu tại Cơ quan Quản lý hồ sơ và văn khố quốc gia, ông Trump công kích Chương trình 1619, do Tạp chí The New York Times phát triển năm 2019. Đây là một chương trình giảng dạy tiếp cận lịch sử nước Mỹ từ ngày những nô lệ đầu tiên đặt chân lên quốc gia này, được ra mắt nhân dịp đánh dấu 400 năm những nô lệ châu Phi đầu tiên đến vùng thuộc địa Virginia vào năm 1619 và đề nghị năm 1619 là “năm khai sinh” của Mỹ.