Tổng thống Trump: Nếu muốn bắt tổng thống Venezuela thì đã cử 'cả đạo quân' để 'xâm lược'

“Nếu tôi muốn vào Venezuela, tôi sẽ không làm điều này một cách bí mật. Tôi sẽ không điều một nhóm nhỏ mà là cả một đạo quân”, Tổng thống Trump cho kênh Fox News hay.

Tổng thống Trump đưa ra tuyến bố trên sau khi Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc chủ nhân Nhà Trắng đứng sau cuộc xâm nhập Venezuela bằng đường biển của một toán lính đánh thuê bất thành hôm 3.5. Quân đội Venezuela đã tiêu diệt 8 lính đánh thuê trong lúc ngăn chặn cuộc xâm nhập và bắt giữ 17 người, trong đó có 2 cựu binh Mỹ

Tổng thống Trump cho rằng cuộc xâm nhập nói trên “không phải là cuộc tấn công hay”, mà do một “nhóm nổi loạn” gồm người Venezuela và “người đến từ nước khác” tiến hành, theo Reuters.

“Tôi xem các bức ảnh của họ trên một bãi biển. Rõ ràng, lãnh đạo cuộc tấn công chẳng phải là tướng George Washington”, ông Trump nhận xét, hàm ý nhắc đến vị tổng thống đầu tiên của Mỹ, người thường được xem là thiên tài quân sự

"Tôi chẳng biết gì về chuyện này hết. Tôi nghĩ chính phủ Mỹ không liên quan gì đến nó, và tôi phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra", ông nói. "Nếu Mỹ có làm gì với Venezuela thì sẽ không xảy ra như vậy đâu. Sẽ có khác một chút. Nó sẽ được gọi là một cuộc xâm lược", ông Trump nói thêm.

[VIDEO] Venezuela công bố hình ảnh 'lính đánh thuê Mỹ' âm mưu tấn công bắt Tổng thống Maduro

Đến ngày 7.5, tờ The Washington Post công bố tài liệu cho thấy phe đối lập ở Venezuela hồi tháng 10.2019 đã thương lượng với công ty an ninh tư nhân Silvercorp ở Florida do ông Goudreau làm tổng giám đốc điều hành về thỏa thuận trị giá gần 213 triệu USD để bắt giữ/lật đổ Tổng thống Maduro.