Venezuela khởi tố cựu binh Mỹ về tội khủng bố, Tổng thống Trump bác cáo buộc liên quan

Hai cựu binh sĩ Mỹ Luke Alexander Denman (34 tuổi ) và Airan Berry (41 tuổi) nằm trong số 17 người bị quân đội Venezuela bắt giữ trong chiến dịch mà lực lượng này khẳng định đã ngăn chặn được cuộc xâm nhập bằng đường biển của một toán lính đánh thuê hôm 3.5, theo AFP. Ngoài ra có 8 lính đánh thuê thiệt mạng trong cuộc xâm nhập này. Ông Saab cho hay hai người Mỹ nói trên còn bị khởi tố về tội buôn lậu vũ khí và có thể đối diện 25-30 năm tù giam.

Ngoài việc khởi tố 2 cựu binh Mỹ, ông Saab cho hay Venezuela đang tìm cách bắt giữ cựu lính đặc nhiệm Mỹ Jordan Goudreau, đang ở bang Florida. Ông Goudreau hôm 3.5 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc xâm nhập nói trên và xác nhận hai cựu binh Mỹ bị bắt là người của ông.

Đến ngày 7.5, tờ The Washington Post công bố tài liệu cho thấy phe đối lập ở Venezuela hồi tháng 10.2019 đã thương lượng với công ty an ninh tư nhân Silvercorp ở Florida do ông Goudreau làm tổng giám đốc điều hành về thỏa thuận trị giá gần 213 triệu USD để bắt giữ/lật đổ Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Juan Rendon, cố vấn của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido cho hay ông có tham gia đàm phán thỏa thuận, nhưng đã cắt đứt quan hệ với ông Goudreau hồi tháng 11 và cựu lính đặc nhiệm Mỹ vẫn tiến hành kế hoạch lật đổ Tổng thống Maduro hôm 3.5.