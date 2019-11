Tổng thống Trump nói biết chính xác thủ lĩnh mới của IS là ai

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biết chính xác thủ lĩnh mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là ai. “IS có thủ lĩnh mới. Chúng tôi biết chính xác hắn là ai”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 1.11. Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tại làng Barisha, miền bắc Syria. “IS có thủ lĩnh mới. Chúng tôi biết chính xác hắn là ai”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 1.11. Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tại làng Barisha, miền bắc Syria.

IS ngày 31.10 xác nhận cái chết của al-Baghdadi và thông báo thủ lĩnh mới là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Có rất ít thông tin về Hashimi dù cái tên này thường được nhắc đến là người thay thế của al-Baghdadi mỗi khi có tin đồn thủ lĩnh IS bị tiêu diệt trong những năm gần đây, theo AFP.

IS xác định thủ lĩnh mới là một “học giả”, “chiến binh nổi tiếng” đã chiến đấu chống lực lượng Mỹ và am hiểu về các cuộc chiến. Hội đồng lãnh đạo của IS đã họp ngay sau khi al-Baghdadi thiệt mạng và tuyên bố trung thành với al-Hashimi.

Theo ông Paul Cruickshank, một chuyên gia thuộc Trung tâm chống khủng bố (Mỹ), không có nhiều người biết Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi là ai, trừ một nhóm nhỏ thành viên IS.

Tuy nhiên, cái tên al-Quraishi có thể ám chỉ tân thủ lĩnh IS thuộc dòng dõi bộ tộc Quraysh của Nhà tiên tri Muhammad. Đây là điều kiện tiên quyết để trở thành thủ lĩnh của tổ chức, ông Cruickshank nói.

IS tuyên bố thành lập vương quốc Hồi giáo từ sau khi trỗi dậy và chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria vào năm 2014, đồng thời gieo rắc những vụ tấn công kinh hoàng khắp nơi.

IS gần như bị mất hoàn toàn lãnh địa vào tháng 3, nhưng được cho là vẫn còn khoảng 14.000-18.000 thành viên ở Iraq và Syria, cùng 3.000 thành viên nước ngoài, BBC dẫn một báo cáo gần đây của Mỹ cho biết.

Ông Nathan Sales, điều phối viên chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang theo dõi mọi thông tin từ vai trò, tổ chức trước đây của thủ lĩnh mới của IS

Ông Sales nói sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép không ngừng nghỉ lên IS bằng mọi công cụ trong thẩm quyền và sẽ phá hủy tổ chức IS bất kể ai là lãnh đạo.