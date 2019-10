Lộ diện thủ lĩnh mới của IS

Tạp chí Newsweek hôm qua dẫn lời một quan chức tình báo trong khu vực cho hay Abdullah Qardash, có biệt danh là Giáo sư, hiện đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh IS. Theo nguồn tin này, sau khi bị thương trong một cuộc không kích, đồng thời đang phải điều trị tiểu đường và chứng huyết áp cao, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của IS hồi tháng 8 đã đề cử Abdullah Qardash làm người kế nhiệm. Còn có tên là Hajji Abdullah al-Afari, Qardash đã được giao phụ trách “các vấn đề người Hồi giáo của tổ chức”, vai trò được cho là điều hành chính.

Qardash được cho là cựu sĩ quan quân đội Iraq, phục vụ dưới thời ông Saddam Hussein làm tổng thống. Qardash kết thân với al-Baghdadi trong thời gian cả hai bị lực lượng Mỹ giam chung tại nhà tù ở Basra thuộc miền nam Iraq, vì dính líu mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda . Theo tờ The Times, Qardash là người phụ trách cao nhất các công việc liên quan đến ban hành quy định, luật lệ của IS cho đến khi được cất nhắc làm thủ lĩnh tương lai. Qardash được cho là một người hà khắc và có đường hướng chiến lược bị các thành viên khác trong tổ chức phản đối.

Abdullah Qardash, được cho là thủ lĩnh mới của IS

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27.10 xác nhận lực lượng đặc nhiệm của nước này đã tiêu diệt al-Baghdadi tại làng Barisha, phía bắc TP.Idlib (Syria). Sau đó, một thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho hay Abu Hassan al-Muhajir, cánh tay phải của al-Baghdadi và là phát ngôn viên của IS, đã bị tiêu diệt trong chiến dịch phối hợp giữa tình báo SDF và quân đội Mỹ tại làng Ayn al-Bayda gần TP.Jarablus (Syria). Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cũng đã xác nhận cái chết của al-Muhajir.

[VIDEO] Tổng thống Trump nói thủ lĩnh IS Baghdadi "chết như một con chó"

Nhiều lãnh đạo thế giới xem đây là bước tiến lớn trong cuộc chiến chống khủng bố, song cảnh báo đó chưa phải là kết thúc của IS. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan viết trên Twitter rằng việc tiêu diệt al-Baghdadi đánh dấu “bước ngoặt” trong cuộc chiến chống khủng bố và Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực chống khủng bố như vẫn làm trước đây. Phát ngôn viên Ali Rabiei của chính phủ Iran cho rằng cái chết của al-Baghdadi mới “chỉ khép lại một chương trong cuộc chiến chống IS” và cảnh báo chủ nghĩa khủng bố IS sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng khẳng định khối này tiếp tục cùng chiến đấu chống kẻ thù chung IS.