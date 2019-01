Tổng thống Trump quyết xây tường biên giới

Phát biểu với giới phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng ta phải xây bức tường vì đó là vấn đề an toàn và an ninh quốc gia”. Chủ nhân Nhà Trắng cũng lặp lại rằng ông có thể sử dụng quyền hành pháp để ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh biên giới và khi đó, tổng thống sẽ có thể sử dụng ngân sách quốc phòng để xây bức tường biên giới giáp với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp. “Tôi có thể ban bố tình trạng khẩn cấp, tùy thuộc vào những gì sẽ diễn ra trong vài ngày kế tiếp”, ông cho hay.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cũng tỏ dấu hiệu nhượng bộ phần nào khi nêu khả năng dựng bức tường bằng thép thay vì tường bê tông như cam kết tranh cử trước đây. Cùng ngày, kênh NBC dẫn lời quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney nói chính phủ sẵn sàng từ bỏ kế hoạch xây tường bê tông và tập trung vào một hàng rào bằng thép.

Hiện nhiều ban ngành tại Mỹ đã tạm ngưng hoạt động, trong khi 800.000 nhân viên liên bang thuộc những cơ quan chủ chốt vẫn phải đi làm nhưng không có lương. Hôm qua, Hiệp hội ALPA, đại diện cho khoảng 61.000 phi công thuộc 32 hãng hàng không Mỹ , gửi thư ngỏ kêu gọi kết thúc tình trạng chính phủ đóng cửa ngay lập tức vì “đang ảnh hưởng tới sự an toàn, an ninh và hiệu quả của hệ thống không phận quốc gia”. Báo Business Insider trích bức thư cho hay nhân viên tại Cục Hàng không liên bang và Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) đang gặp áp lực nặng nề về tài chính lẫn tâm lý khi phải làm việc không lương. Cuối tuần trước, khoảng 170 nhân viên TSA phụ trách kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế John F.Kennedy ở New York xin nghỉ ốm, được cho là nhằm phản đối tình trạng chính phủ đóng cửa. Ngoài ra, sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth ở bang Texas có số lượng nhân viên TSA nghỉ ốm tăng 200 - 300% kể từ khi chính phủ đóng cửa một phần, theo trang tin Dailykos.