Tổng thống Trump trước sức ép tứ bề

AFP hôm qua đưa tin Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong vài tuần tới sẽ tìm hiểu thông tin do tờ The New York Times đăng tải với nội dung Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã mở cuộc điều tra về khả năng Tổng thống Trump “làm việc cho Nga” và chống lại lợi ích của Mỹ. Theo tờ báo, cuộc điều tra được tiến hành sau khi ông Trump cách chức Giám đốc FBI James Comey hồi tháng 5.2017. Khi đó, giới điều tra phản gián phải cân nhắc liệu những hành vi của tổng thống có bị liệt vào nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia hay không. Tuy nhiên, The New York Times cho biết FBI chưa thu được chứng cứ nào cho thấy ông Trump “bí mật liên hệ hoặc nhận chỉ thị” từ giới chức Nga.