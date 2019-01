Tổng thống Trump yêu cầu 5,7 tỉ USD xây hàng rào thép

“Khủng hoảng nhân đạo và an ninh đang gia tăng lên ở biên giới phía nam. Mỗi ngày, các đặc vụ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ phải đương đầu với hàng ngàn di dân bất hợp pháp. Chúng ta không còn đủ chỗ cho họ và cũng không cách nào ngay lập tức đưa họ về nước. Nước Mỹ tự hào chào đón hàng triệu người nhập cư hợp pháp tới làm giàu và đóng góp cho đất nước của chúng ta. Tuy nhiên, tất cả người Mỹ đang chịu tổn hại bởi tình trạng nhập cư bất hợp pháp không được kiểm soát”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, đồng thời đặt câu hỏi: “Phải đổ thêm bao nhiêu xương máu của người Mỹ nữa trước khi quốc hội bắt tay vào làm việc?”.

Tuy nhiên, khác với suy đoán trước đó, Tổng thống Trump chưa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, động thái sẽ cho phép ông sử dụng ngân sách quốc phòng để xây tường mà không cần sự đồng ý của quốc hội. Thay vào đó, ông tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua khoản ngân sách 5,7 tỉ USD để xây dựng hàng rào bằng thép ở biên giới. Đây được cho là sự nhượng bộ của nhà lãnh đạo khi trước đó ông cương quyết muốn xây bức tường bằng bê tông. “Theo yêu cầu của đảng Dân chủ, đó sẽ là một hàng rào thép thay vì bức tường bê tông. Rào chắn này cực kỳ quan trọng đối với an ninh biên giới”, CNN dẫn lời Tổng thống Trump.

Bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội, đặc biệt là các nghị sĩ đảng Dân chủ, về bức tường biên giới, dẫn đến việc không thông qua được ngân sách chi tiêu mới và khiến chính phủ Mỹ phải ngưng hoạt động một phần suốt 3 tuần qua. Đến nay, các cuộc đàm phán liên tục vẫn chưa mang lại đột phá nào. Tổng thống Trump khẳng định sẽ không ngần ngại để tình trạng chính phủ đóng cửa một phần kéo dài thêm nhiều tháng “hoặc thậm chí vài năm” cho đến khi ông đạt mục tiêu xây tường. Trong khi đó, phe Dân chủ tập trung vào kế hoạch đưa chính phủ hoạt động hoàn toàn trở lại rồi mới bàn tới vấn đề an ninh biên giới, theo tờ USA Today.

Ngay sau khi Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer lập tức xuất hiện trên truyền hình cáo buộc chủ nhân Nhà Trắng gây tổn hại cho giới công chức và người dân Mỹ vì tình trạng chính phủ ngưng hoạt động. Reuters dẫn lời ông Schumer kêu gọi Tổng thống Trump mở cửa chính phủ trong khi tiếp tục đàm phán về an ninh biên giới vì “không có lý do gì để gây ảnh hưởng tới hàng triệu người Mỹ”. “Biểu tượng của nước Mỹ phải là tượng Nữ thần Tự do chứ không phải bức tường cao 9,1 m”, thượng nghị sĩ này tuyên bố thêm.