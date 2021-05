Trái đất trong rủi ro tên lửa trung Quốc rơi tự do

Ngày 29.4, Trung Quốc phóng thành công mô đun chính đầu tiên của trạm không gian mới lên quỹ đạo. Kể từ đó, tên lửa đẩy Trường Chinh 5B bắt đầu xoay tít trên quỹ đạo mất kiểm soát quanh địa cầu.

Do tên lửa có chiều dài 30 m, bề ngang 5 m, trọng lượng 21 tấn, dự kiến một số mảnh của nó sẽ “sống sót” sau giai đoạn lao qua khí quyển và rơi xuống đất. Bên cạnh đó, tên lửa Trường Chinh chỉ mất 90 phút để hoàn tất một vòng quanh trái đất, và vì thế các nhà quan sát không thể đưa ra dự đoán về vị trí rơi xuống, theo trang Ars Technica.

Thời điểm tiến nhập của tên lửa một phần được xác định bởi khí quyển trái đất, vốn có thể phồng lên hoặc co lại (dày lên hoặc mỏng đi) do dao động ngẫu nhiên trước năng lượng mặt trời khi đến địa cầu. Trong khi đó, theo chuyên trang Aerospace.org, độ nghiêng quỹ đạo của tên lửa Trường Chinh 5B hiện là 41,5 độ, đồng nghĩa vị trí tiến nhập khí quyển của nó có thể trải dài từ Chicago, New York City, Rome và Bắc Kinh ở hướng bắc và New Zealand, Chile ở hướng nam.