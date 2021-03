Triều Tiên chính thức đóng cửa đại sứ quán ở Malaysia

Trước khi rời khỏi Kuala Lumpur, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên Kim Yu-song đọc tuyên bố, trong đó ông chỉ trích Malaysia “quỵ lụy” Mỹ và nhấn mạnh việc Malaysia quyết định dẫn độ một công dân Triều Tiên đến Mỹ là phá hoại nền tảng của quan hệ song phương, theo Kyodo News.

Sau đó, một nhóm gồm 30 nhà ngoại giao Triều Tiên và người thân của họ được ô tô đưa đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Một nguồn tin ngoại giao cho hay họ sẽ bay đến Thượng Hải, Trung Quốc

Trong khi đó, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein hôm nay nói rằng việc trục xuất các nhà ngoại giao Triều Tiên khỏi đại sứ quán nước này ở Kuala Lumpur được tiến hành theo quyết định do chính phủ Malaysia đưa ra hôm 19.3, theo báo The Star. Ông Hussein còn nhấn mạnh Malaysia sẽ không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ý đồ can thiệp vào chuyện nội bộ và tư pháp của nước này.

Hôm 19.3, Yonhap đưa tin Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia vì đã dẫn độ doanh nhân Mun Chol-myong, người Triều Tiên sống tại Malaysia, đến Mỹ để xét xử về cáo buộc rửa tiền. Ông Mun bị cáo buộc nhập khẩu từ Singapore về Triều Tiên các mặt hàng cao cấp bị cấm và rửa tiền qua các công ty bình phong, vi phạm các lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên.

Tuần trước, một tòa án Malaysia ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo, và quyết định dẫn độ ông này đến Washington theo đề nghị của phía Mỹ.