Triều Tiên đòi Mỹ trả tàu hàng ngay lập tức

Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 14.5 tuyên bố rằng việc Mỹ bắt giữ tàu hàng Wise Honest của nước này là hành động trái phép, vi phạm cam kết của lãnh đạo hai nước đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6.2018 tại Singapore.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng phản bác những nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Mỹ dựa vào đó để bắt tàu, xem điều này là vi phạm chủ quyền quốc gia.

Hôm 9.5, Bộ Tư pháp Mỹ báo lần đầu tiên bắt giữ tàu hàng của Triều Tiên bị cáo buộc đã vận chuyển than đá và máy móc vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Tàu Wise Honest, được cho là tàu chở hàng lớn thứ hai của Triều Tiên với trọng tải 17.061 tấn, bị Indonesia bắt giữ hồi tháng 4.2018, nhưng hiện đã được giao cho Mỹ và đưa về lãnh hải nước này. Khi bị bắt, tàu đang chở khoảng 25.000 tấn than đá ước tính trị giá 3 triệu USD, được cho là để bán cho các nước khác.

Mỹ và Liên Hiệp Quốc cáo buộc Triều Tiên sử dụng nguồn thu từ những chuyến hàng trái phép này để phục vụ cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, hành động của Mỹ nhằm mục đích gây sức ép tối đa lên nước này nhưng Washington đã "sai lầm khi tin rằng có thể kiểm soát Bình Nhưỡng bằng vũ lực".

Triều Tiên yêu cầu Mỹ trả tàu ngay lập tức và cảnh báo sẽ theo dõi sát sao hành vi của Mỹ trong tương lai.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Triều Tiên từ năm 2006, cấm nước này xuất khẩu nhiều mặt hàng như than, sắt, chì, hàng dệt may, hải sản đồng thời giới hạn mức nhập khẩu dầu thô và nhiên liệu của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, các cơ quan giám sát lệnh trừng phạt Liên Hiệp Quốc báo cáo cho Hội đồng Bảo an hồi tháng 3 rằng Triều Tiên tiếp tục bất chấp các lệnh cấm vận và gia tăng buôn bán, trao đổi trái phép than đá và nhiên liệu trên biển, theo Reuters.