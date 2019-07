Triều Tiên lại phóng thử tên lửa

Kể từ vụ phóng ngày 25.7, có nhiều quan ngại rằng các tên lửa khai hỏa gần đây mang nhiều điểm tương đồng với Iskander, bao gồm di chuyển tầm thấp và có năng lực điều chỉnh trong lúc bay nhằm tránh tầm quan sát của radar. Tuy nhiên, phát biểu tại diễn đàn quốc phòng do Viện Phân tích quân sự Hàn Quốc tổ chức vài giờ sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo khẳng định quân đội nước này hoàn toàn có thể đánh chặn các tên lửa của miền Bắc. Ông cũng nhấn mạnh bất kỳ thế lực nào đe dọa an ninh của Hàn Quốc đều là “kẻ thù”, theo Reuters.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc lập tức bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho rằng hành động “khiêu khích” của miền Bắc có thể gây tổn hại cho nỗ lực tái thiết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, theo tờ The Korea Herald. Trước diễn biến mới, Nhà Xanh cũng triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), do Giám đốc Chung Eui-yong chủ trì. Còn Ngoại trưởng Kang Kyung-wha nhận định diễn biến mới không hề giúp giảm căng thẳng quân sự hay duy trì xung lượng cho cuộc đối thoại đang được xúc tiến.