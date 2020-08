Trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị bắt vì liên quan một nhóm trên mạng?

Thông tin trên do một số nguồn tin tiết lộ với tờ South China Morning Post hôm nay 11.8. Cảnh sát thuộc đơn vị an ninh quốc gia mới thành lập đã bắt ông Jimmy Lai , nhà sáng lập công ty truyền thông Next Digital, cùng con trai của ông là Ian Lai Yiu-yan (30 tuổi), Giám đốc tài chính Next Digital Royston Chow Tat-kuen (62 tuổi) và 3 nhà hoạt động vào sáng 10.8.