Trung Quốc bất ngờ phát hiện ca nhiễm bệnh than

Bệnh than có khả năng gây tử vong cao nếu không được điều trị đúng cách. Vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra bệnh than đã được phát triển thành vũ khí sinh học và được sử dụng trong thế kỷ 20. Theo một bài báo đăng trên Science Focus, tạp chí từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, Nhật Bản đã sử dụng vi khuẩn này làm vũ khí sinh học trong Thế chiến II.

Bệnh than xuất hiện phổ biến ở gia súc và cừu. Con người thường bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với động vật bị bệnh hoặc các sản phẩm mang mầm bệnh.

Con đường lây nhiễm phổ biến nhất là tiếp xúc qua da với 95% ca bệnh than được báo cáo là bệnh than thể da. Người bệnh có thể bị phồng rộp và hoại tử da, CDC Bắc Kinh cho biết.

Bệnh than thể phổi là loại bệnh than nguy hiểm nhất, xảy ra khi bệnh nhân hít phải bào tử vi khuẩn Bacillus anthracis và nhiễm bệnh. Ngoài ra, con người cũng có thể bị bệnh than thể ruột sau khi ăn thực phẩm, thường là thịt, có chứa vị khuẩn. Người bệnh thường có các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy.